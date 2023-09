EIB : le configurateur de l'Industrie du Béton, pour des FDES adaptées à vos projets

Une réponse à la nouvelle réglementation RE2020.



Disposer d'une FDES vérifiée représentative des produits mis sur le marché est devenu un enjeu majeur pour les acteurs de la construction afin de répondre à la nouvelle réglementation environnementale RE2020. Leur mise à disposition auprès des acteurs de la construction permet également de confirmer les atouts environnementaux et sanitaires des produits préfabriqués en béton et de prévenir l'emploi très pénalisant de données environnementales par défaut (DED).



L'ensemble des FDES collectives a été établi sur la base des unités fonctionnelles les plus représentatives des solutions constructives préfabriquées en béton.



Les FDES vérifiées couvrent les principaux produits destinés au secteur du bâtiment dans différentes conditions de mise en œuvre : murs à coffrage intégré (MCI), murs à coffrage et isolation intégrée (MCII), prédalles en béton armé et précontraint, dalles alvéolées, poteaux en béton armé, poutres en béton précontraint, panneaux architecturaux pleins et à isolation intégrée, poutrelles en béton précontraint, différents types d'escaliers ainsi que la plupart des éléments de maçonnerie en béton de granulats courants (blocs de granulats courants posés à joint épais ou à joint mince, blocs de coffrage ainsi que les entrevous en béton) et les tuiles en béton.



Afin de permettre leur ajustement en fonction des projets, Environnement IB, le configurateur des FDES collectives de l'Industrie du Béton, a été développé par le CERIB pour les murs à coffrage intégré (MCI), les prédalles en béton armé et précontraint, les dalles alvéolées, les poteaux en béton armé et les poutres en béton précontraint.