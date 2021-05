Le ministère de la Transition écologique a envoyé ce vendredi une circulaire aux préfets de région leur demandant d'identifier et de cartographier les zones propices au développement de nouveaux projets d'éolien terrestre. Les préfets auront six mois après les élections régionales pour faire un premier retour, avant une finalisation d'ici un an. Lors de cette annonce, la ministre Barbara Pompili en a également profité pour défendre le rôle de l'éolien et réfuter les critiques de ses détracteurs.