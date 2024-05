HIMACS - Solid Surface : collection Aurora & Marmo - Aurora Modern Grey

Afin de répondre à la tendance actuelle des effets marbrés de qualité supérieure, la collection Marmo propose des couleurs allant du blanc semi-translucide jusqu’à diverses nuances de gris, voire plus contrastées de brun foncé et d’anthracite.

Aurora Modern Grey est élégant et moderne avec son esthétique contemporaine qui lui permet de compléter divers styles de conception et des accents de couleurs froides ou audacieuses. Avec une toile de fond parfaitement neutre, cette teinte polyvalente apporte sophistication et élégance aux espaces de vente, au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'aux entreprises et aux locaux commerciaux.

Matériaux (détail) :