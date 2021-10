Avec Sage 100 Multi Devis Entreprise, optez pour la solution de gestion intégrée, conçue spécifiquement pour les PME du bâtiment et gagnez en productivité.

En automatisant vos process commerciaux, techniques et administratifs, Sage 100 Mutli Devis Entreprise vous permet d'optimiser votre productivité, de la réalisation des devis au suivi de chantiers.

Contrôlez la chaîne des achats / stocks multi-chantiers et multi-dépôts et analysez le suivi des marges, des ressources, des coûts directs et indirects.

Bénéficiez de données en temps réel sur les dépenses et le contrôle des marges et suivez la rentabilité de vos chantiers selon vos indicateurs de gestion.

Avantages produit :