NEXT ELETTRA : porte anti effraction connectée

Dernière innovation technologique chez Dierre France, la porte Next Elettra est une porte anti-effraction connectée qui repose sur un système de gestion à distance (par Bleutooth). La serrure motorisée « Lock Blocking System » permet d’ouvrir et de fermer la porte à distance et sans contact, via l’application mobile MyDoor, sans avoir recours à l’utilisation d’une clé mécanique traditionnelle.

Next Elettra, c’est l’accord parfait entre technologie et minimalisme. Plus d’afficheur digital sur le panneau : seule une diode LED indique l’état de la porte. Ce système d’ouverture est compatible avec nos gammes de portes les plus design : SYNERGY FIRECUT, WALL SECURITY, SLEEK et SYNERGY OUT

La Next Elettra offre différentes solutions d’ouverture : à distance, via l’application MyDoor, mais également par l’intermédiaire de la télécommande KeyFob (1 seul bouton pour contrôler l’ouverture et la fermeture de la porte) et manuellement, en cas de besoin, avec sa clé escamotable Easy Key (intégrée à la télécommande KeyFob).

De nombreux accessoires connectés (bâton de tirage « sans contact », microviseur D-Eye connecté…) sont disponibles en option et peuvent venir compléter les caractéristiques technologiques innovantes déjà présentes sur la Next Elettra.

L’application mobile MyDoor offre une totale gestion à distance, et donne accès aux informations d’ouverture et de fermeture, d’indication des alarmes et permet la configuration et la désactivation des clés.