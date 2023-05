SYNERGY FIRECUT EI 30 2 DB A2P** : porte blindée anti-effraction

Les portes blindées Synergy Firecut EI 30 P31 sont des portes 2 vantaux à hautes performances qui allient résistance au feu (EI 30) et propriétés anti-effraction. Adaptées à une pose en intérieur, elles sont homologuées CR 3 pour leur résistance à l’effraction selon la norme européenne EN 1627. Pour encore plus de sécurité, elles sont équipées d’une serrure A2P** homologuée suivant le certificat CNPP n°35.246.



Le modèle Synergy Firecut 30 DB, c’est la combinaison parfaite entre la sécurité et le design. Au-delà de la haute sécurité apportée par ce modèle, il peut également être personnalisé pour s’intégrer à n’importe quelle décoration ou n’importe quel aménagement grâce à une large gamme de panneaux (coloris, finitions…). De nombreux accessoires et options sont disponibles sur ce modèle : charnières, béquillages, cadres…

Ces portes disponibles dans des dimensions standards ou sur-mesure, et sont adaptées à un large choix de configurations.