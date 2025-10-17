TRIFLEX
92160 ANTONY
France
Triflex est le premier spécialiste européen en matière de sytèmes d'étanchéité et de revêtements à base de résines synthétiques liquides.
Triflex propose des solutions d'étanchéité liquide innovantes et adaptées à un large champ d'applications : toits plats, balcons, terrasses, coursives et parkings.
Tous les systèmes d'étanchéité proposés par Triflex sont certifiés dans les catégories de performance les plus élevées. Ils sont élligibles à la garantie décénnale par le biais des Documents Technique d'Application, Avis Technique et Cahiers des Clauses Techniques obtenus par Triflex.
La fourniture et la mise en oeuvre des systèmes Triflex est exclusivement réservée à des entreprises préalablement formées et agrées.
Les références réalisées avec les systèmes Triflex se comptent en centaines de milliers de m² dans toute l'Europe.
Le savoir-faire de Triflex :
- Triflex Metal Coat, revêtement pour toitures métalliques
- Triflex ProPark, étanchéité liquide pour parkings
- Triflex ProDrain, étanchéité liquide pour supports humides
- Triflex BFS, étanchéité liquide pour balcons
- Triflex ProDetail, l'étanchéité liquide pour les détails
Triflex ProDetail est un système d'étanchéité liquide spécialement développé pour le traitement des points singuliers, comme les raccords, ventilations, chéneaux, relevés ou encore le traitement des joints...
Triflex BFS, étanchéité liquide pour balcons
Triflex BFS est un système d'étanchéité liquide spécialement développé pour les balcons et les coursives. Triflex BFS est un système d'étanchéité liquide spécialement développé pour les balcons et les...
Triflex ProDrain, étanchéité liquide pour supports humides
Triflex ProDrain est le seul système d'étanchéité liquide du marché garanti pour une pose sur support humide. Dédié à la rénovation des balcons et des terrasses, Triflex ProDrain traite l'humidité présente...
Triflex ProPark, étanchéité liquide pour parkings
Triflex ProPark est un système d'étanchéité liquide dédié à la rénovation des niveaux aériens, des étages intermédiaires et des rampes de parkings. ProPark est le premier système d'étanchéité liquide armé...
Triflex Metal Coat, revêtement pour toitures métalliques
Triflex Metal Coat est un système de protection spécialement conçu pour les toitures métalliques. Ce système permet de garantir une protection longue durée pour les toitures industrielles. Il est compatible...