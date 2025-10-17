Pour obtenir une information de la part de la marque « TRIFLEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Triflex est le premier spécialiste européen en matière de sytèmes d'étanchéité et de revêtements à base de résines synthétiques liquides.

Triflex propose des solutions d'étanchéité liquide innovantes et adaptées à un large champ d'applications : toits plats, balcons, terrasses, coursives et parkings.

Tous les systèmes d'étanchéité proposés par Triflex sont certifiés dans les catégories de performance les plus élevées. Ils sont élligibles à la garantie décénnale par le biais des Documents Technique d'Application, Avis Technique et Cahiers des Clauses Techniques obtenus par Triflex.

La fourniture et la mise en oeuvre des systèmes Triflex est exclusivement réservée à des entreprises préalablement formées et agrées.

Les références réalisées avec les systèmes Triflex se comptent en centaines de milliers de m² dans toute l'Europe.

Le savoir-faire de Triflex :