Metrotile par ACO-MAT
36100 Chouday
France
Qualité, Pérennité, Esthétisme, Respect de l'environnement caractérisent les valeurs que nous voulons véhiculer à travers nos matériaux innovants de couverture, d’isolation et d’aménagement divers.
ACO-MAT , c’est le choix de matériaux alliant, performance, qualité et innovation.
METROTILE GALLO TUILE METALLIQUE
Avec ses courbes méditerranéennes douces, le profil Gallo donne un aspect élégant et chic à votre maison, avec les avantages supplémentaires d'une couverture en acier. Grâce aux bords avant tournés vers...
METROTILE ROMANA TUILE METALLIQUE
Le profil Romana est conçu pour obtenir l'aspect traditionnel séculaire de l'architecture méditerranéenne avec les avantages supplémentaires d'une couverture en acier. Avec leur forme caractéristique et...
METROTILE IPANEL TUILE METALLIQUE
Le iPanel est une tuile en panneau qui présente de nombreux avantages: résistant au vent et à d’autres intempéries de grande ampleur, esthétique tout en respectant l’environnement, très légère et très...
METROTILE BOND TUILE METALLIQUE
La tuile Bond est une tuile acier revêtue de pierre avec un profil qui s’adapte à toutes les régions du monde. Avec un grand choix de couleurs, la tuile s’intègre parfaitement aux différentes architectures,...
METROTILE SHINGLE TUILE METALLIQUE
Les tuiles Shingle en acier enduit ont l’apparence d’une toiture plane traditionnelle mais elles sont légères, durables et faciles à entretenir. Elles sont disponibles en différentes couleurs subtiles...
METROTILE ISLATE TUILE METALLIQUE
Grâce à sa surface finement détaillée et à ses rainures verticales, l’iSlate ressemble énormément à l’ardoise naturelle, mais son installation est plus simple et plus rapide. Le iSlate est une tuile en...
Métrotile, tuile métallique revêtue
ACO-Mat vous présente, la tuile Metrotile® en acier revêtue, avec ses granulés de quartz et son traitement de protection de dernière génération, le « ZAM », Zinc-Aluminium-Magnésium ou (L’OPTIGAL d’ARCELOR)....