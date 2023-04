Le groupe autrichien PREFA Aluminiumprodukte GmbH connaît le succès depuis 65 ans en Europe avec la conception, la production et la commercialisation de systèmes complets de toiture, de façade et de gouttières en aluminium de couleur. Il gère au total 400 employés. La production de plus de 4000 produits de haute qualité s’effectue exclusivement en Autriche et en Allemagne. PREFA fait partie du groupe industriel Dr. Cornelius Grupp, qui gère plus de 6 000 employés sur plus de 30 sites de production dans le monde entier.



PREFA France est depuis janvier 2013 l’une de ses filiales européennes. Elle est basée à Challes-les-Eaux, en Savoie.