Façade 2021

SP 11 LMR, la machine a projeter de référence conforme à la norme Stage V
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Thématique du 29 mars au 11 avril
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Protègenet® est un appui de fenêtre en aluminium robuste dont les embouts de fermeture sont extrudés. Sa conception technique et sur mesure – angle arrondi, pente intégrée...
Le système de bardage en ardoise naturelle CUPACLAD est la solution idéale pour le revêtement de tout type de façades, grâce à l’utilisation d’ardoise...
elZinc Rainbow® est une gamme de zinc de couleurs qui se décline en six nuances standard : rouge, bleue, verte, noire, or et marron. Grâce à ses qualités esthétiques...
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Pour augmenter la sûreté de votre bâtiment, GILGEN propose des portes automatiques antieffraction. Elles sont testées et classées RC2 ou RC3 selon les normes EN 1627 et...
Ce système est composé de panneaux agrafés entre eux sur support bois. De nombreux formats et d’esthétiques différentes sont possibles : carrées, rectangulaires,...
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