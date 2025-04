GILGEN DOOR SYSTEMS France

Gilgen Door Systems vous accompagne depuis 1961 dans vos projets de portes automatiques coulissantes, d'opérateurs de porte battante et de motorisation de portails industriels.



Notre expérience nous permet de vous proposer des solutions performantes et parfaitement adaptées à de nombreuses applications : Hopitaux, EHPAD, bureaux, grands ou petits commerces, transports en commun ou encore concessions automobiles.



La fiabilité de nos équipements et l'entretien que nous réalisons vous permettent de tirer le meilleur de votre investissement.

Les systèmes d’entraînement testés au niveau international, le système qualité selon ISO 9001, 14000 et 18000 appliqué à l’ensemble de l’entreprise et les innovations axées sur le marché permettent à Gilgen Door Systems de compter parmi les principaux fournisseurs de solutions globales d’entraînement.



Au-delà de notre offre catalogue, nous pouvons également vous accompagner pour la réalisation de projets qui sortent des standards du marché. Gilgen Door Systems est une société Suisse dont la maison mère est basée près de Berne.



Plus de 1000 collaborateurs dans le monde et de nombreux partenaires mettent leur passion au service de nos clients. Gilgen Door Systems fait partie du Groupe japonais NABTESCO situé et coté à Tokyo et spécialiste de la porte automatique coulissante.