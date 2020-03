SAINT ASTIER

Restautation du pont Gustave Eiffel à Cubzac-les-Ponts (33). Le pont Gustave Eiffel (553 mètres divisés en 8 travées), qui enjambe la Dordogne et relie Cubzac-les-Ponts à Saint-Vincent-de-Paul, était fermé depuis 2015. Cet ouvrage construit en 1895 et classé aux monuments historiques depuis 2010 vient de subir d’importants travaux de restauration. Objectif : stabiliser et réparer les deux viaducs d’accès et créer un cheminement central pour piétons et cycles. Conduit par le Département de la Gironde, le chantier qui s’élève à 26,8 millions d’euros comprend également le renforcement de la pile culée de la rive droite qui s’inclinait dangereusement vers la rivière.