Façade 2022

Profil à emboîtement VMZINC, système de bardage rapporté en zinc
Le Profil à emboîtement VMZINC et un système de bardage mettant en oeuvre des profils en zinc de VMZINC fixés mécaniquement sur une ossature secondaire en bois ou en métal,...
Thématique du 28 mars au 10 avril
Le Profil à emboîtement VMZINC et un système de bardage mettant en oeuvre des profils en zinc de VMZINC fixés mécaniquement sur une ossature secondaire en bois ou en métal,...
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Panorama® est un système de garde-corps sur mesure pour habitation, résidentiel, bureaux et lieux de réunion hors "foules importantes" (catégories A,B et C1 à...
Le système de bardage en ardoise naturelle CUPACLAD est la solution idéale pour le revêtement de tout type de façades, grâce à l’utilisation d’ardoise...
elZinc Rainbow® est une gamme de zinc de couleurs qui se décline en six nuances standard : rouge, bleue, verte, noire, or et marron. Grâce à ses qualités esthétiques...
Le Système EDIL-Therm® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) proposé avec le choix de 2 isolants certifiés ACERMI : le polystyrène...
EVERFAST ÉLASTIPROOF est un revêtement élastomère auto polymérisable polyuréthane en phase aqueuse, liquide et mono composant, donnant naissance, après polymérisation...
La pompe à vis sans fin puissante équipée d’un malaxeur est parfaitement adaptée non seulement aux crépis classiques à l’intérieur et à...
Le PC TEINTÉ est un mortier à base de plâtre chaux, il contient du sable sélectionné de granulométrie 0/1 mm qui préserve l’aspect mat traditionnel...
Idéale pour la majorité des travaux en hauteur, telles que les tâches générales de construction, d’entretien, d’inspection et de peinture, la flèche...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.