Genie France

ZAC d’Archevilliers - 1, rue Joseph Fourier – CS 50284
28008 Chartres
France
Genie a été fondé en 1966, date à laquelle Bud Bushnell acquit les droits de fabrication d'un élévateur de matériaux fonctionnant à l'air comprimé. Les clients semblaient impressionnés par « la magie de la bouteille », utilisée pour lever et abaisser l'élévateur — c'est ainsi que la marque « Genie » a vu le jour. Face à une demande croissante en élévateurs de matériaux et en nacelles élévatrices (PEMP), la gamme de produits Genie® a été complétée par des équipements tels que les élévateurs de personnes, les ciseaux, les nacelles télescopiques, les nacelles articulées et les chariots télescopiques.

Aujourd'hui, les équipements Genie sont utilisés dans divers secteurs d'activité et applications dans le monde entier, dont la location, l'aéronautique, le bâtiment, le divertissement, les pouvoirs publics et l'armée, l'industrie, de même que les entrepôts et le commerce de détail.

" Notre leadership continu sur le marché de la nacelle réside sur notre capacité à offrir une qualité supérieure à nos clients. Notre qualité ne doit rien au hasard, mais tout à la conception. Nous poursuivons notre quête d'excellence sans aucun compromis sur la qualité par facilité. " - Simon Meester, Directeur des Opérations chez Genie.

Il n'y a pas davantage de communiqués
Il n'y a pas davantage de familles

