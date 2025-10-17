Genie France
28008 Chartres
France
Genie a été fondé en 1966, date à laquelle Bud Bushnell acquit les droits de fabrication d'un élévateur de matériaux fonctionnant à l'air comprimé. Les clients semblaient impressionnés par « la magie de la bouteille », utilisée pour lever et abaisser l'élévateur — c'est ainsi que la marque « Genie » a vu le jour. Face à une demande croissante en élévateurs de matériaux et en nacelles élévatrices (PEMP), la gamme de produits Genie® a été complétée par des équipements tels que les élévateurs de personnes, les ciseaux, les nacelles télescopiques, les nacelles articulées et les chariots télescopiques.
Aujourd'hui, les équipements Genie sont utilisés dans divers secteurs d'activité et applications dans le monde entier, dont la location, l'aéronautique, le bâtiment, le divertissement, les pouvoirs publics et l'armée, l'industrie, de même que les entrepôts et le commerce de détail.
" Notre leadership continu sur le marché de la nacelle réside sur notre capacité à offrir une qualité supérieure à nos clients. Notre qualité ne doit rien au hasard, mais tout à la conception. Nous poursuivons notre quête d'excellence sans aucun compromis sur la qualité par facilité. " - Simon Meester, Directeur des Opérations chez Genie.
Nacelle à flèche articulée hybride Genie® Z®-45 FE
Solution deux-en-un, la nacelle à flèche articulée hybride Genie® Z®-45 FE s'inscrit comme un choix éco-responsable idéal pour accroître vos performances...
Nacelle articulée hybride Genie® Z®-60 FE
La nacelle articulée Genie® Z®-60 FE est une machine deux-en-un. Le mode "tout électrique" offre une journée entière de fonctionnement sans émissions...
Ciseau électrique compact Genie® GS™-1432m E-Drive
Conçu pour répondre aux besoins d'accès à faible hauteur ou d'applications en espaces exigus, le ciseau Genie® GS™-1432m E-Drive offre performance, qualité...
Ciseau électrique compact Genie® GS™-1932m E-Drive
Le ciseau Genie® GS™-1932m E-Drive est spécialement conçu pour répondre aux besoins d'accès à faible hauteur ou d'applications en espaces exigus. Il...
Ciseaux compacts Genie® GS™-1930 E-Drive
Les ciseaux compacts Genie® GS™-1930 sont faciles à manœuvrer en espaces restreints, offrent un fonctionnement électrique silencieux et sont parfaits en applications intérieures...
Ciseau compact Genie® GS™-1932 E-Drive
Les ciseaux compacts Genie® GS™-1932 offrent un fonctionnement électrique silencieux et sont parfaits en applications intérieures et extérieures en espaces restreints sur...
Ciseau compact Genie® GS™-2032 E-Drive
Les ciseaux compacts Genie® GS™-2032 sont des modèles électriques offrant la polyvalence permettant de travailler et en extérieur dans les applications de construction, de...
Ciseau compact Genie® GS™-2046 E-Drive
Le ciseau compact Genie® GS™-2046 E-Drive travaille silencieusement sans émissions et est idéal dans les applications de construction, de maintenance et d'installation sur surfaces...
Ciseau compact Genie® GS™-2632 E-Drive
Les silencieux ciseaux compacts Genie® GS™-2632 sont parfaits dans les applications de construction, de maintenance et d'installation sur surfaces planes dures, en intérieur ou en...
Ciseau compact Genie® GS™-2646 E-Drive
Le ciseau compact Genie® GS™-2646 E-Drive convient parfaitement pour travailler en intérieur et en extérieur sur des surfaces planes dures où l'espace est limité....