Sanitaire et Salle de bains 2022

Sarlibain est une solution complète sol /mur en PVC pour douches et pièces d’eau comprenant un revêtement de sol antidérapant...

BOITCO : La révolution dans les techniques d’incorporation Avantages produit : Economie et gain de temps considérable à...

Avec les panneaux d'agencement Schlüter-KERDI-BOARD, créez un meuble de salle de bains ergonomique, pratique et à la hauteur/longueur...

Vasques, éviers, baignoires et receveurs de douche sont désormais disponibles en HIMACS. La large gamme d’éviers et de...

Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution...

Viessmann vous propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire : les ballons ECS classiques et les ballons thermodynamiques. La...

La ligne de salle de bains Geberit Renova Compact apporte élégance aux petits espaces et solutions intelligentes.

Le receveur Singulier, conçu par Jacob Delafon répond au plus haut standard de qualité de l’industrie, en termes de résistance...

Ne transigez plus entre le confort, la sécurité et l’hygiène. Transformez tous vos robinets et mitigeurs en produits thermostatiques...