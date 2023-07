PRB MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D : enduit monocouche semi allégé éco conçu et à grains fins

Le PRB MONOCOUCHE SEMI ALLÉGÉ R&D est un enduit monocouche semi allégé sans ciment et à grains fins. Il s’utilise en intérieur et extérieur sur tous types de constructions (habitation, tertiaire ou industriel). Un produit garantie sans ciment et éco-conçu, PRB s’engage pour un avenir meilleur.



Les avantages du produit :

Empreinte carbone réduite de 48% *

Garanti sans ciment

Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs de type Rt1, Rt2, Rt3 (voir conditions) et murs intérieurs

Tous type de finitions (grattée fin, talochée, écrasée et brut de projection)

Enterrable (voir conditions)

* Calcul réalisé en comparaison d’un produit de la même catégorie et sur une même unité fonctionnelle et une même durée de vie de référence (consulter la FDES sur le site INIES).