SP 25 DQR, Pompe à vis sans fin

La pompe à vis sans fin puissante équipée d’un malaxeur est parfaitement adaptée non seulement aux crépis classiques à l’intérieur et à l’extérieur, mais aussi à un grand nombre d’autres utilisations spéciales comme, par exemple, les rénovations du béton ou les travaux de comblement ou d’injection. Les performances supplémentaires de la SP 25 DQR sont la mise en oeuvre de plus grandes quantités de matériaux ainsi que des distances et pressions d’acheminement supérieures.



Il est possible de malaxer sur les chantiers les matériaux multicomposants et le mortier sec prêt à l’emploi dans le malaxeur avec une durée de malaxage adaptable en fonction du besoin. La fonction de levage du malaxeur permet d’abaisser la hauteur de remplissage et de transférer facilement la charge malaxée dans la trémie de pompage.



Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.