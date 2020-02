EDILTECO® France, fabricant indépendant de Polystyrène Expansé (PSE) sous ACERMI, de systèmes d’Isolation Thermique par l'Extérieur (I.T.E.), de chapes, mortiers et bétons légers.

La société est implantée en Pays de Loire, proche de Cholet. Elle bénéficie de toute l’expertise du groupe et diffuse ses diverses solutions constructives dans le neuf comme en réhabilitation. Depuis sa création, EDILTECO® France a orienté sa politique de développement sur des objectifs d’innovation, apportant un gain de performances aux produits, tout en augmentant la simplicité et la rapidité d’application.

Avec une offre innovante, performante, normée et correspondant aux problématiques contemporaines du monde de la construction, EDILTECO® France et sa filière de distribution répondent à une demande croissante d’entreprises, qu’elles soient artisanales ou provenant de grands majors du BTP. Issus d’une production locale, ses produits s’inscrivent naturellement dans une politique de développement durable et de respect de l’environnement. Ils participent également à revaloriser le patrimoine bâti et apportent leurs lots de performances pour les nouvelles constructions.