Maison individuelle

Verrière balcon CABRIO®
Ouverture vers l'extérieur formée par un élément supérieur à projection (type GPL) et un élément inférieur muni de balustrades, qui, par...
Thématique du 27 mai au 9 juin
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L'incontournable TECHNOCEM est composé de clinker et d’ajouts : calcaire, laitier, cendres volantes. Les résistances de ce ciment sont optimisées pour des réalisations...
Cofra'SUR vous permet de réaliser un garde-corps provisoire au niveau de la dalle avant ou après coulage de celle-ci. Pose rapide et permet la mise en place du système Cofra'VIT...
Syneris développe en continu de nouvelles solutions pour mieux répondre à l’attente de sa clientèle. Dans cette optique Syneris vient d’obtenir deux nouveaux agréments du CSTB.
Dans un projet, le niveau d’isolation attendu pour le bâti dépend de plusieurs facteurs : le choix du type d’équipement et/ou de leurs performances (chauffage, ECS [Eau...
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