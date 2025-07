SYNERIS - Groupe Mirbat

SYNERIS est le spécialiste depuis 10 ans de l’isolation par polyuréthane projeté. Nous avons mis au point et développé une solution globale haute performance qui permet d’isoler le sol, les murs et la toiture grâce à des procédés innovants qui s’adaptent à toutes les configurations et qui garantissent une isolation durable pour plus de sérénité et moins de contraintes.

Précurseur de l’isolation en polyuréthane projeté et des technologies de pointe dans le bâtiment, nous innovons au quotidien pour l’amélioration de nos produits et de nos process.

Née de la réunion de trois entités du groupe dédiées à l’isolation des sols, des murs et des combles, SYNERIS commercialise un procédé d’isolation projetée exclusif issu du partenariat en Recherche et Développement mené par le groupe MIRBAT.

Le savoir-faire SYNERIS :

LE ROBOT D’ISOLATION

Si le vide sanitaire de votre propriété fait moins de 80cm de hauteur, il peut maintenant être conforme pour une isolation thermique de sous-sol, qui serait autrement impossible d’accès.

En effet, SYNERIS s’apprête à lancer une solution innovante d’isolation thermique des vides sanitaires, qui a été développé par Q-Bot, une entreprise Anglaise basée à Londres. L’isolation du sous-sol par le robot réduit les pertes de chaleur à travers le sol et les courants d’air, améliorant considérablement votre confort. Des études récentes démontrent qu’un sol en béton non isolée peut contribuer jusqu’à plus de 10% de la perte de chaleur totale d’une maison.

Contrôlé et dirigé par un applicateur, le robot est ainsi en mesure d’accéder à distance un environnement dangereux ou physiquement impraticable pour un humain. Il est inséré dans le vide sanitaire par une bouche d’aération, explore et cartographie l’environnement pour ensuite projeter une couche de mousse polyuréthane haute performance.

ISOLATION DES SOLS

Notre solution Synersol est un procédé pour l’isolation des sols et planchers intermédiaires à base de mousse de polyuréthane projeté in situ formant, après expansion, une isolation rigide.

ISOLATION DES MURS

Notre solution pour les murs est un procédé d’isolation, adhérant à son support, en mousse rigide de polyuréthane projeté in situ, destiné à réaliser l’isolation thermique et à contribuer à l’étanchéité à l’air de murs intérieurs.

ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE

Notre isolation thermo-acoustique est un système isolant de polyuréthanne projeté à basse densité qui est destiné aux marchés résidentiels. En plus d’assurer l’isolation thermique, il présente d’excellents coefficients d’étanchéité à l’air et d’insonorisation.