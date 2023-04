La référence Qualité, gage d'excellence

QUALIBAT, c'est aujourd'hui près de 33 000 entreprises de construction, de toutes tailles et toutes spécialités répondant à des standards de qualité. Chaque entreprise QUALIBAT est sélectionnée sur ses aptitudes à réaliser des travaux dans une activité donnée et régulièrement contrôlée sur le plan administratif, juridique et financier.



C'est un gage d'excellence pour tous les maîtres d'ouvrage, publics et privés.



Le choix de partenaires idéaux en toute sérénité

Quelles que soient leurs qualifications, les entreprises QUALIBAT répondent aux exigences de compétence et de fiabilité que vous êtes en droit d'attendre pour la réalisation de vos travaux. Elles proposent des solutions techniques adaptées et s'engagent à réaliser vos projets dans le respect des budgets, des délais et de la qualité requise.



Faire le choix d'une entreprise QUALIBAT, c'est faire le bon choix, en toute sérénité.

L'image QUALIBAT, pour mieux vous distinguer et vous valoriser

Toutes les entreprises qualifiées profitent de la grande notoriété de QUALIBAT et du sérieux de sa marque : la qualification est synonyme de compétence technique ; la pyramide bleue en est le signe distinctif.



Preuve en est : la reconnaissance des assurances, qui n'hésitent pas à faire bénéficier les entreprises QUALIBAT d'une réduction de primes avantageuse pouvant aller jusqu'à 30 %. Autre témoin de cette confiance : la référence faite aux activités, spécialités et technicités de la nomenclature QUALIBAT pour définir les catégories de travaux dans le cadre d'appels d'offres publics et privés.

La qualité au service de demain

Parce que le développement durable s’impose dès aujourd’hui comme une préoccupation majeure pour l’avenir, QUALIBAT et ses partenaires s’engagent à promouvoir l’environnement. Avec les nouvelles certifications « Energies renouvelables » et « Rénovation énergétique », ainsi que la mention « Efficacité énergétique », qui accompagne désormais les qualifications se rapportant à l’enveloppe et à l’équipement technique, QUALIBAT apporte une réponse appropriée aux enjeux du Grenelle de l’Environnement.

Chaque entreprise certifiée ou qualifée dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique ou de la rénovation énergétique est en mesure de fournir à ses clients des informations sur l'intérêt technique et économique des solutions proposées, mais aussi sur les possibilités de financement pouvant être obtenues.

33 000 entreprises en ligne

QUALIBAT met à la disposition des prescripteurs et donneurs d’ordre (publics, institutionnels ou particuliers) toutes les informations indispensables pour apprécier et sélectionner, en toute confiance, les entreprises les plus adaptées à chaque projet. Ces entreprises sont soigneusement référencées selon une nomenclature précise d’activités, de spécialités et de techniques reconnues. Disponibles en ligne ces informations sont actualisées en temps réel.

QUALIBAT a pour mission de promouvoir la fiabilité dans le bâtiment. À travers nos labels de qualification et de certification, nous valorisons une sélection d’entreprises de toutes spécialités et de toutes tailles ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire. Pour identifier les acteurs de confiance du bâtiment, référez-vous à QUALIBAT.

LE RGE

La mobilisation des professionnels autour de la montée en compétences et l’amélioration de l’offre de travaux est l’un des éléments fondateurs du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat avec l’accompagnement des ménages et l’incitation financière par un régime d’aides sans précédent.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Sur la base de critères objectifs, nous évaluons les compétences des professionnels d’un point de vue technique, mais aussi administratif, juridique et financier. Cette évaluation obéit à des règles définies dans nos référentiels qui garantissent un examen égal et impartial pour chaque candidat.

QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

De nos jours, la responsabilité des professionnels de la construction ne cesse de se renforcer. Parallèlement, les usagers ont une sensibilité accrue sur la sécurité et la fiabilité des travaux qu’ils leurs confient et recherchent de véritables garanties.