Pour obtenir une information de la part de la marque « bio’bric », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

bio’bric est leader national sur les marchés des briques de mur, briques de cloison et conduits de fumée en terre cuite destinés à la construction de bâtiments neufs éco-performants ainsi qu’à la rénovation.



Les solutions bio’bric vous permettent de répondre efficacement aux enjeux sanitaires et de développement durable grâce à l’utilisation responsable d’une ressource naturelle millénaire comme l’argile : matériau sain qui ne libère pas de COV et empêche le développement de moisissures.



Les solutions bio’bric permettent de construire en 100 % terre cuite afin d’offrir à chaque client une performance thermique et économique efficiente :

Briques de mur : briques de 20 et 25 cm de large (gamme bgv rectifiées), briques monomurs collées, système mur’max et briques traditionnelles.

Accessoires briques de murs : éléments grande longueur (coffres de volet roulant, linteau, etc.), planelles d’about de plancher, briques à bancher-acrotère.

Cloisons terre cuite pour maisons individuelles, logements collectifs et ERP (Établissements recevant du public).

Conduits de fumée en terre cuite.

bio’bric, pour construire des bâtiments sains, durables et économes en énergie !