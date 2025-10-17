bio’bric
49280 La Seguiniere
France
bio’bric est leader national sur les marchés des briques de mur, briques de cloison et conduits de fumée en terre cuite destinés à la construction de bâtiments neufs éco-performants ainsi qu’à la rénovation.
Les solutions bio’bric vous permettent de répondre efficacement aux enjeux sanitaires et de développement durable grâce à l’utilisation responsable d’une ressource naturelle millénaire comme l’argile : matériau sain qui ne libère pas de COV et empêche le développement de moisissures.
Les solutions bio’bric permettent de construire en 100 % terre cuite afin d’offrir à chaque client une performance thermique et économique efficiente :
- Briques de mur : briques de 20 et 25 cm de large (gamme bgv rectifiées), briques monomurs collées, système mur’max et briques traditionnelles.
- Accessoires briques de murs : éléments grande longueur (coffres de volet roulant, linteau, etc.), planelles d’about de plancher, briques à bancher-acrotère.
- Cloisons terre cuite pour maisons individuelles, logements collectifs et ERP (Établissements recevant du public).
- Conduits de fumée en terre cuite.
bio’bric, pour construire des bâtiments sains, durables et économes en énergie !
Eléments grandes longueurs Monobloc
Parce que la performance énergétique d’une construction passe aussi par le traitement efficace des ponts thermiques, bio’bric dispose d’accessoires monoblocs. Nos solutions...
Brique bgv'costo th+
La bgv'costo th+ offre la meilleure performance du marché collectif avec sa résistance au feu (REI 30 - 13,3 tonnes/ml) et sa résistance thermique de 1,50 m².K/W. Cette...
Brique acrotère : pour une façade 100 % terre cuite
L’acrotère est une brique à bancher de 20 cm d’épaisseur qui permet de réaliser des acrotères bas et hauts en terre cuite. Un accessoire destiné...
fix’bric : colle prête à l’emploi haute adhérence pour briques bgv20
Rapide et fiable : jouez la carte de la productivité sur chantier avec la colle prête à l’emploi fix’bric ! Utilisation : fix’bric est un liant polymère...
Système carrobric : la réponse aux exigences du cloisonnement en ERP (Éts recevant du public)
Carrobric est un système de cloisonnement pensé pour répondre aux contraintes des bâtiments et des locaux les plus exigeants ! Carreau de terre cuite de grande dimension,...
Brique de cloison terre cuite
Les systèmes de cloisonnement en terre cuite bio’bric sont pensés pour répondre aux besoins des logements individuels et collectifs, ainsi qu’aux contraintes des locaux...
CVR Collectif C35, pour une fermeture BBI sans coffre apparent
Associé à une menuiserie équipée du bloc baie Stylbloc, le nouveau CVR Collectif C35 bio’bric offre une solution de fermeture BBI premium : coffre de volet roulant invisible...
Pack collectif : système constructif jusqu’à 40 %moins cher sur la partie élévation des murs
Pack collectif : système constructif jusqu’à 40 % moins cher sur la partie élévation des murs ! Aujourd’hui, la réglementation thermique RT 2012 porte...
Planelle supeRmax
Économies et performance thermique avec la planelle d’about de plancher supeRmax R=1,70 m².K/W. Les renforcements successifs de la réglementation thermique et la nécessité...
Pack maison individuelle, l’accompagnement pour un projet de construction éco-performant.
Dans un projet, le niveau d’isolation attendu pour le bâti dépend de plusieurs facteurs : le choix du type d’équipement et/ou de leurs performances (chauffage, ECS [Eau...
Processus de fabrication briques terre cuite
La brique terre cuite est fabriquée à partir d'argile, matière première issue de la terre. Connue pour ses qualités depuis des millénaires, l'argile est un produit naturel.
Principe de pose : mortier-colle joint mince
Vidéo de présentation de la mise en œuvre du mortier-colle joint mince sur des briques bgv20, bgv25 et mono'murs bio'bric.
Principe de pose : conduit de fumée terre cuite
Avec bio’bric, faites le choix d’un conduit de fumée économique et sûr, aux performances durables.