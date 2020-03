ALUX International Trading S.A.

Non renseigné



Distributeur exclusif des produits Alu-Rex en Europe, Russie et au Proche Orient.



Vente, Achat, Distribution et Commercialisation de plusieurs produits innovants :

Pour les gouttières en aluminium :

- Un protège-gouttières hautement efficace : Le Gutter Clean System

- Un système de fixation continue qui renforce considérablement les gouttières corniches : Le T-Rex



Pour les gouttières traditionnelles en Zinc, Cuivre et PVC :

- Un pare-feuilles de qualité supérieure : Le Gutter Stark

- Un protège-gouttières équipé d’un clip hautement durable en polycarbonate : Le MaxProtek