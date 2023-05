Cofra'GRIMP : systéme de protection périphérique grimpante (nouvelle génération)

Cofra’GRIMP vous permet de réaliser un garde-corps provisoire en protection dite grimpante lors de la construction d’un mur en élévation depuis le niveau RDC jusqu’au niveau R+3.

Un 1er élément autoporteur de 1.30 m se fixe sur le radier ou la première dalle, avec l’ajout de la rehausse de 2,90 m, soit une hauteur de 4,20 m le dispositif permet de monter un mur de 2,50 m, de coffrer la dalle supérieure sans reprise de charge intermédiaire et d'avoir la protection périphérique déjà en place à l’étage supérieur.

Cofra’GRIMP est le fruit des enquêtes et des essais chantiers réalisés avec des entreprises partenaires et l’écoute des personnes responsables de la prévention, à savoir ne plus faire de trous dans les murs (évite les ponts thermiques) ne plus se fixer dans les murs car différentes méthodes de hourdage (colles, mortier traditionnel, mortier industriel en silos) dont on ne connait pas la résistance à la traction en fonction du temps de séchages et des conditions climatiques.