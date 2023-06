Fraiseuse "Surf'in" Réf. 95320

Pour chanfreiner les joints de soudure pour tous types de revêtements de sol souples homogène et non homogène, lino, caoutchouc et sols sportifs.

Technologie sur batterie pour supprimer la contrainte du câble.

Réalise des chanfreins cylindriques de largeur 4 mm.

Réglage facile de la profondeur de 0 à 6 mm à l’aide d’une molette indexée par 1/10 de mm.

Remontée automatique de la lame.

Stabilité optimale grâce aux 4 roulettes.

2 roulettes de guidage : avant fine (joints serrés), arrière large (joints chanfreinés)

Roulettes de guidage élargies, adaptées aux sols à envers mousse.

Parfaite aspiration des copeaux qui ne s’agglomèrent pas pour éviter les bourrages.



Livrée dans un coffret Systainer avec :

2 batteries Lithium Ion 18V-4Ah Samsung : temps d’autonomie jusqu’à 1h (en appui continu sur l'interrupteur) et temps de charge 2h

Chargeur à batterie 220-240 V

Lame carbure Réf. 95009 montée sur la machine

Une clé de serrage

Un sac à copeaux

Vitesse de rotation : 3800 tr/min

Profondeur de coupe: 0-6 mm

ø de la lame : 125mm

Poids : 5,1 kg (avec batterie)

: 4 Ah Niveau sonore : 80 dB(A)