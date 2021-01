Leica Geosystems – when it has to be right.



Avec plus de 200 ans d'histoire, Leica Geosystems, part of Hexagon, est le fournisseur de confiance de capteurs, de logiciels et de services haut de gamme. Fournissant chaque jour de la valeur aux professionnels de la topographie, de la construction, des infrastructures, de l'exploitation minière, de la cartographie et d'autres industries dépendantes du contenu géospatial, Leica Geosystems est à la tête de l'industrie grâce à des solutions innovantes qui permettent d'assurer notre avenir autonome.



Hexagon est un leader mondial dans le domaine des capteurs, des logiciels et des solutions autonomes. Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) emploie environ 20 000 personnes dans 50 pays et réalise un chiffre d'affaires net d'environ 3,9 milliards d'euros.