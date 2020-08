Industriel français des produits à base de plâtre, Siniat est un spécialiste de l’aménagement intérieur, plaques de plâtre & doublage pour cloison, plafond, isolation. Avec 14 sites de production en France, l’entreprise dispose d’un maillage régional fort pour produire et recycler le plâtre à proximité de ses clients.

Siniat est le créateur de produits innovants à succès, aujourd'hui utilisés dans de nombreux projets de construction, aussi bien dans tous types d’ERP (établissement de santé, hôtels, centres de loisirs…) que dans des bâtiments commerciaux et en maisons individuelles.

Fort de sa politique d’innovation, Siniat s’engage sur la durée pour le confort, la santé et le bien-être de tous, à travers une large offre produit conçue pour des ERP, des bâtiments commerciaux et des habitats plus sains et plus sûrs : des solutions ignifuges, acoustiques, thermiques, pour améliorer la qualité de l’air…

Siniat innove aussi dans sa démarche éco-responsable en étant le 1er industriel français à avoir certifié 100% de ses plaques de plâtre Cradle to Cradle et en menant une politique forte de gestion des déchets et de revalorisation du plâtre (de la conception à la déconstruction).