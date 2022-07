Construire Bio ou géo-sourcé

De plus en plus de consommateurs cherchent une solution écologique dans leur quotidien et cela n’épargne pas le parquet . S’il est déjà plus respectueux de l’environnement que la moquette, tout parquet n’est pas écologique en soi. Le parquet stratifié a une durée de vie limitée en raison de sa composition, et il n’est pas non plus recyclable. Le parquet contrecollé est plus éco-responsable mais le parquet massif arrive en tête.