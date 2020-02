Filiale du groupe BMI (Braas Monier – Icopal), le plus grand fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité pour le toit-terrasse et le toit en pente en Europe, Monier est solidement implanté depuis 100 ans sur les marchés régionaux du neuf et de la rénovation en France. Pionnier dans le développement de systèmes complets de toiture - tuiles, composants de toiture et isolation thermique par l'extérieur - Monier est le seul fabricant en France à maîtriser la double expertise tuiles Terre Cuite et Béton .