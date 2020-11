Porto, « capitale européenne de la culture » en 2001, inaugure sa Maison de la musique, la Casa da Mùsica, et lance à cette occasion un festival haut en couleurs. Du 14 au 24 avril, de nombreux artistes aux univers différents se succèderont, dans ce nouvel espace dédié à la musique, pour offrir au public des concerts exceptionnels : de Tod Machover, à Lou Reed, en passant par le Remix Ensemble, ou l’orchestre philharmonique de Porto, ainsi que de nombreux DJs… Ce centre prestigieux regorge d’installations des plus performantes pour le plaisir des musiciens et des mélomanes éclairés.

La Casa da Mùsica est appelée à devenir la référence portugaise en termes de musique voire la référence européenne dans les années à venir. Son ambition est de se positionner comme un lieu de concerts privilégié et d’accueillir des artistes européens et internationaux de tous horizons. La Casa da Mùsica est composée d’espaces confortables et de grande capacité : une salle de concert de 1238 places, un auditorium cosy de 300 places, des salles de répétition ou d’enregistrement à proximité des salles principales. Pour le côté convivial, la Maison de la Musique dispose, entre autres, d’un restaurant, d’un café-concert et d’une terrasse… Les spectateurs peuvent ainsi assister à un concert mais aussi dîner, boire un verre ou tout simplement se relaxer sur la terrasse située sur le toit.La Casa da Musica ou l’esthétisme revisité:

C’est l’architecte, Rem Koolhas (Néerlandais), lauréat du prix Pritzker 2000 et plus récemment du Mies van der Rohe 2005, qui a remporté l’appel d’offres pour ce projet. Rem Koolhas a réalisé, entre autres, le Centre Euralille à Lille, le Musée Guggenheim à Las Vegas, la boutique Prada à New York… Il était en compétition avec deux architectes de renom : Dominique Perrault (Français) et Rafael Vinoly (Américain).

Le jury a choisi son projet qui transcrivait le mieux la demande de la ville de Porto : un édifice au design audacieux qui marque un tournant dans l’histoire de la ville et ouvre la voie à la modernité.

Décrire la Casa da Mùsica n’est pas chose aisée car elle ne répond pas à des ordonnancements connus de l’architecture. Le bâtiment est situé à proximité de la Rotonde de Boavista (Rotunda da Boavista), un square qui jouxte le centre historique de la ville, où il s’impose par sa forme de pierre (« rock form ») ouverte sur l’extérieur via les baies vitrées et la terrasse sur le toit. Il occupe un espace qui semblait l’attendre depuis de nombreuses années.

Le logo de la Casa da Mùsica met l’emphase sur cette structuration inhabituelle en épousant les formes dessinées par Rem Koolhas.



Et pour que l’ivresse des sens soit complète, la visite de Porto s’impose … Porto, centre portuaire installé sur des collines escarpées qui se jettent dans le Douro à quelques pas de son embouchure, offre l’image d’une ville forte et imposante avec une diversité tant dans son architecture que ses activités touristiques :

- La Ribeira sur les bords du Douro : c’est le coeur historique de Porto. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996, ce quartier unique et représentatif de la ville concentre une grande partie des monuments et reste l’un des plus fréquentés.

- Le pont Maria Pia ou La Tour Eiffel horizontale : le pont métallique construit par Gustave Eiffel suspendu entre deux collines, il surplombe la ville et permet aux véhicules de circuler au-dessus des immeubles.

- La cathédrale dite la Sé, qui domine la ville du sommet d’une colline, offre une vue imprenable de la ville.

- La fondation Serralves : un parc dans le quartier chic de Boa Vista avec une villa art-déco des année 1930 qui accueille depuis 1998, le Musée d’Art Contemporain.

- L’institut du porto (IVDP) : cet édifice, situé dans le centre historique près de la Praça Infante D. Henrique, abrite le laboratoire de certification, la chambre des dégustateurs… sans oublier les chais de Porto à Vila Nova Gaia de l’autre côté du fleuve