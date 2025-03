Le décret entérinant l’entrée en vigueur du nouveau prêt à taux zéro (PTZ) a été publié au Journal Officiel. À compter du 1er avril, les banques pourront proposer ce PTZ, notamment élargi aux maisons neuves et à tout le territoire.

Il avait été annoncé dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2025 et sera disponible dès le 1er avril 2025. Lenouveau PTZ s’appliquera à tous les types de logements (individuels et collectifs) et à tout le territoire, et ce jusqu’au 31 décembre 2027.

Un PTZ qui permet de financer jusqu’à 50 % du prix d’un bien

Pour qu’un particulier puisse en bénéficier, le projet devra concerner l’achat d’une résidence principale et l’acquéreur ne devra pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. L’accès au PTZ est par ailleurs conditionné à des plafonds de ressources, définis en fonction de la zone de l’acquisition, mais aussi en fonction du nombre de personnes logées.

Dans le détail, ce PTZ permettra de financer jusqu’à 50 % du prix d’achat d’un appartement neuf pour les ménages les plus modestes, et jusqu’à 30 % du prix d’une maison neuve.

Du baume au cœur pour les constructeurs de maisons individuelles



Pour rappel, la dernière version du PTZ - datant d’il y a un an - excluait les maisons neuves du dispositif, et se restreignait aux logements collectifs dans certaines zones tendues.

Ce nouveau format devrait ainsi ravir les constructeurs de maisons individuelles, en difficultés depuis plus de deux ans et demi, mais aussi les primo-accédants qui peinaient à acheter à cause des taux des crédits immobiliers.

« Le retour du prêt à taux zéro pour la construction de maisons est une décision de bon sens que nous attendions et saluons », a notamment réagi Loïc Vandromme, directeur général du groupe Hexaôm, constructeur français. « Cette prise de conscience et sa mise en application arrivent néanmoins tardivement car le mal est déjà fait. L'inaction politique sur le logement a provoqué la pire crise immobilière depuis la Seconde Guerre mondiale, avec pour conséquence un effondrement de la construction, la destruction de milliers d'emplois et une rupture dans le parcours résidentiel sur l'ensemble du territoire », a-t-il toutefois regretté.

Viser la construction de 15 000 logements aidés par le PTZ

Si ce PTZ élargi devrait permettre de relancer la construction de logements neufs, il concerne toujours également l’achat d’un logement ancien - à condition de réaliser des travaux de rénovation énergétique -, mais aussi l’achat d’un logement social ou en bail réel solidaire (BRS).

« Le PTZ est un pilier de notre stratégie pour un logement plus abordable et un secteur de la construction revitalisé. Notre objectif est d'encourager la construction d'au moins 15 000 logements supplémentaires aidés par le PTZ et d'accompagner chaque Français dans son projet de propriété », annonce ainsi Valérie Létard, ministre du Logement, dans un communiqué.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock