L’artisanat du bâtiment a enregistré -4 % d’activité en 2024, selon la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), qui dresse le bilan de l’année écoulée. La fédération préfère en revanche s’abstenir de prévisions pour 2025, en raison de trop fortes incertitudes politiques et économiques.

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) présentait ce mardi son bilan de l’année 2024.

Malgré quelques indicateurs économiques positifs en 2024, avec la baisse du taux directeur de la BCE à 3,15 % en décembre, le ralentissement de l’inflation et la reprise des crédits immobiliers dans l’ancien, la CAPEB a fait état d’un recul de l’activité dans l’artisanat du bâtiment.

La confédération enregistre près de -4 % d’activité tous segments confondus, avec une chute de 8,5 % dans la construction neuve, et un ralentissement de -1 % pour l’amélioration-entretien (dont -0,5 % pour l’amélioration de la performance énergétique).

-6 % d’activité au 4ème trimestre 2024

Pour le seul quatrième trimestre 2024, la baisse d’activité est estimée à -6 %, dont -13 % pour la construction neuve et -1,5 % pour l’entretien-amélioration. Il s’agit respectivement du 7ème et 4ème trimestre consécutif de baisse pour ces deux segments.

La visibilité sur les carnets de commandes reste par ailleurs réduite au 4ème trimestre 2024, avec 71 jours, contre 96 jours un an plus tôt.

En termes de défaillances, 14 700 entreprises de la construction auraient fait faillite en décembre 2024, soit +25 % par rapport à décembre 2023.

Côté emploi, on observe une baisse de 3,5 % de l’emploi salarié au 3ème trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt, et la destruction de 21 200 emplois salariés.

La CAPEB plaide pour MaPrimeRénov’ plutôt que pour le PTZ

Si la chute du neuf se confirme, Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, a tenu à rappeler que la crise du logement ne concernait pas uniquement le neuf, mais aussi l’ancien, avec de nombreuses passoires thermiques à rénover – dont des milliers de logements qui ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier.

Dans ce contexte, Jean-Christophe Repon estime que l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à tous les logements neufs sera loin d’être suffisant. Selon lui, ce sont 300 millions d’euros qui auraient pu être utilisés autrement, et notamment pour MaPrimeRénov’, alors qu’un amendement gouvernemental est examiné ce 21 janvier au Sénat pour réduire de plus de 700 millions d’euros le budget alloué.

Pour la CAPEB, il conviendrait même de s’interroger sur les réels besoins en logements neufs, alors que les réservations restent inférieures aux mises en vente, et que ces besoins devraient baisser à partir de 2030 avec le ralentissement de la croissance démographique, selon l’Ademe.

Trop d’incertitudes pour des hypothèses 2025 ?

Émettant habituellement des prévisions d’activité pour l’année à venir, la CAPEB a cette fois-ci préféré s’abstenir en raison des incertitudes liées à l’instabilité politique et économique.

« Je ne veux pas donner à l'ensemble des artisans qui sont déjà très exaspérés, énervés et pas loin de déprimés, des chiffres qui leur donnent une perspective 2025 négative », a expliqué le président de la CAPEB.

Et d’ajouter : « Je n'ai pas envie de porter une vision défavorable dans l'avenir et j'espère encore - peut-être naïvement - faire bouger le gouvernement pour que l'activité revienne le plus vite possible».

« On a eu de cesse d'alerter, de prévenir, d'essayer de trouver des solutions. Mais visiblement, cette mort lente, inéluctable, touche peu de personnes, ou elle émeut peu de gouvernants et peu de députés (…) On voit que nous ne sommes pas dans les radars de la priorité nationale», a-t-il regretté.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock