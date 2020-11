Les sécheresses se succèdent et les maisons s’affaiblissent. Dans 33 départements, les sécheresses successives ont affaibli les sous sols argileux. Le BRGM dresse aujourd’hui la carte des villages aux pieds d’argile où les effondrements pourraient se multiplier.

Ce sont des quartiers entiers de villes voire des villages entiers qui sont concernés. Le ministère de l’ Ecologie et du développement durable s’est voulu discret et mesuré pourtant, l’ampleur du phénomène à de quoi inquiéter. Les sécheresses successives de ces dernières années ont en effet lourdement porté atteinte à la fiabilité des sols argileux. En effet, faute d’un apport régulier en eau l’argile subit des phénomènes à répétition de rétractation-gonflement, entraînant dans les bâtiments au mieux des fissures, des effondrements ou encore des glissements massifs.

Sans encore parler de scénario catastrophe le ministère, alerté par l’ampleur du phénomène, vient de missionner le Bureau des recherche géologiques et minières afin qu’il dresse la carte des zones particulièrement sensibles. Pas moins de trente trois départements sont aujourd’hui concernés. Dans la plupart, de vastes zones pourraient, si le phénomène se prolonge, voire se multiplier les effondrements de terrain.

Le BRGM doit donc rapidement recenser les zones à risque et dresser une carte au 1/50 000ème permettant l’élaboration de PPR (Plans de Prévention des Risques). Plus de 800 communes sont d’or et déjà soumises l’un de ces plans de prévention. Des communes réparties sans exclusive entre les grands centres urbanisés comme en Seine Saint Denis ou les zones rurales telles le Gers ou la Dordogne. Ces plans devraient rapidement donner naissance à une multitude d’opérations de confortement des soubassements des ouvrages et à une modification sérieuse des règles de construction sur les terrains argileux. De fait, aucun bâti, des plus modestes pavillons aux grands bâtiments collectifs n’est à l’abri des désordres naissant dans les sols.

Pour sensibiliser les professionnels du BTP et les aider à appréhender les risques liés aux sols argileux, le BRGM a mis en ligne sa carte sur son site Internet (www.brgm.fr). Celle-ci, déjà terminée sur 18 départements est en permanence réactualisée. La mission du BRGM vient s’ajouter à celle déjà, en cours, qui consiste à recenser toutes les cavités du sous-sol français. Un objectif qui à également pour objet de prévenir les effondrement. Une mission prévue au départ pour un temps limitée mais qui, face sa complexité devrait durer plusieurs années.

Entre l’effondrement des cavités, notamment dans les terrains miniers désaffectés, les mouvements des sols argileux et l’émergence des zones inondables ont assiste à un chassé croisé de nouvelles règles et de réglementations locales qui viennent singulièrement compliquer et alourdir le travail des constructeurs. A ce stade aucune zone du territoire ne sera bientôt plus à l’abri des risques liés à son sous-sol. Mais, nonobstant la résolution des problèmes, dans ce domaine comme dans d’autres et selon l’expression consacrée, la France est toujours une France qui bouge…