À Gap, le jardin botanique de Charance a été entièrement refaçonné par deux paysagistes. Et reprend vie.

Un jardin est une œuvre d’art, fruit de l’imagination des hommes. Si la nature en est bien le sujet, il n’a rien de naturel. Un jardin est d’abord une construction de l’esprit. C’est la raison pour laquelle, si un jardin se meurt, les traces de sa splendeur disparaissent avec lui. C’était le cas à Charance, près de Gap, où l’ancien château de l’évêque du lieu possédait un jardin dont seuls subsistait la structure en terrasse et un bassin circulaire. Un concours fut ouvert pour redonner vie à ce jardin et en imaginer un autre en ces lieux. Il fut remporté par les paysagistes parisiens Anne-Sylvie Bruel et Christophe Delmar. Leur première réponse fut botanique : associer les plantes de collection avec les « mauvaises » herbes de la campagne environnante, plutôt que de présenter les végétaux isolément comme le veut une certaine tradition depuis le XIXe siècle. Les nymphées, les escaliers, les sols en calade de galet, les murs d’enceinte, le bassin ont été conservés et restaurés. De nouveaux cheminements ont été imaginés ainsi qu’une succession de traitements d’eau et le bassin a été entièrement refait. Plutôt que l’utilisation de la pierre, rendue nécessaire par le traitement en terrasses (cinq au total), nos paysagistes ont préféré le béton dans lequel ont été noyés des galets. Traitement original et simple à la fois. À chaque terrasse sa personnalité : la plus haute est le socle du château. Dégagée, la deuxième est une étroite bande plantée d’arbres fruitiers et de rosiers, la troisième se dédouble entre un talus de fruitier et une zone engazonnée pour accueillir des manifestations, la quatrième offre une alternance de vides et de pleins, la dernière enfin, est plantée de graminées ordonnées autour du bassin. Coût total d’une telle opération : 610 000 euros.

