Que celui qui n'a jamais révé de ou créé sa "cabane au fond du jardin" lève le doigt (ou mieux, nous envoi un mail pour qu'on puisse tout de suite lui donner l'adresse d'un bon psy !). Ah ! La cabane de notre enfance... Celle faite d'un simple draps tendu entre deux branches d'un arbre où l'on s'est réfugié avec une collection impressionnante de grandes tartines de confiture, partagées avec des fourmies voraces, ou celle plus acrobatique montée avec des planches et des cordes un week-end d'été passé avec une bande de cousins ou de copains... Construction dans l'éphèmere pourtant gravée à jamais dans nos mémoires ...

Refuge, cachette idéale ou modeste cabanon elle est le repaire, le "cocon originel" face aux dangers du monde extérieur. Notre enfance y retrouve ses racines, ses odeurs, ses souvenirs et ses secrets jalousement gardés du monde des adultes. Posez la question autour de vous, "et toi, c'était quoi ta cabane ?" ... les réponses sont étonnantes... Synonymes de partage ou de solitude, pour certain, elle a l'odeur d'un figuier provençal, d'un chêne centenaire, ou d'un sous bois de conifères; pour moi, c'est deux branches d'un manguier face à une grande maison blanche et une bande de cousins... Et pour vous ?

la Mairie de Paris vous invite à découvrir, du 8 juin au 10 octobre 2004, cette ballade dans le Parc de Bagatelle. Un moment de détente original et un embarquement immédiat pour le monde de cet imaginaire

Visitez ces îlots de " merveilleux " avec vos enfants ou ces amis d'enfance qui ont un jour donné vie avec vous à ces souvenirs. Des jeux de piste sont remis aux plus jeunes et aux plus grands et les invitent à parcourir de façon ludique, ou instructive, le chemin du Peter Pan qui est en nous.

Installée sur les 24 hectares du Domaine, l'exposition " Cabanes ", vous propose un parcours étonnant à la recherche d'une vingtaine de cabanes, bâties pour vous guider à la découverte du monde fragile de ces constructions éphémères.

Mais la cabane n'a pas toujours appartenu au monde des jeux. Dans les salles du Trianon, vous pourrez revisiter l'histoire de la cabane à travers les siècles. Simple camouflage de branchages ou poste d'observation savamment perché, la cabane n'a jamais été aussi présente comme source d'inspiration pour les bâtisseurs confirmés et les jeunes talents en herbe.



Souvent nomade ou utilitaire pour dormir et vivre durant des siècles, elle continue d' être magnifiée par la vision de l'architecte, du voyageur ou de l'amateur de paysages exotiques, car elle symbolise toujours la liberté et l'inventivité détachées des contraintes du quotidien. Le monde des cabanes évoqué à travers gravures, photos, dessins, maquettes ou films retrace un univers insolite, profondément ancré dans notre imaginaire collectif.

Et parce que construire est notre métier et que les enfants, notre avenir, il nous a semblé évident de vous proposer d'y aller vous ressourcer...