La phytorestauration est l'ensemble des technologies qui utilisent les plantes comme principal agent de traitement des pollutions. La société Phytorestore, spécialiste de cette dépollution écologique, a inauguré le 19 juin à Escamps, dans le département de l'Yonne, un "jardin filtrant" pour l'eau usée. L'avenir du développement durable ?

La société Phytorestore explique que "La phytorestauration vise à préserver les ressources essentielles que sont l'eau, les sols et l'air mais aussi la valeur sociale, économique, écologique et paysagère des sites traités. Testée sur des cas de plus en plus difficiles (sols contaminés aux métaux lourds ou aux déchets radioactifs), la phytorestauration progresse chaque jour en termes d'efficacité et de traitement paysager".

Cette méthode de dépollution va désormais être testée à Escamps, avec l'inauguration d'un "jardin filtrant" pour les eaux usées. Le jardin est constitué d’une succession de casiers creusés dans le sol : "les "jardins filtrants" utilisent les capacités d’épuration de la nature (végétaux, micro-organismes, activateurs, substrats) pour traiter les sols pollués - friches industrielles, boues d’épuration - contaminés aux hydrocarbures, aux métaux lourds, aux pesticides... Les polluants sont bio-dégradés, piégés en un volume très réduit, ou transformés sous des formes naturelles non bio-disponibles. La partie non toxique -transformée en terreau - peut alors être utilisée pour l’épandage dans les espaces verts ou les champs".

Comment ça marche ? "La totalité des effluents bruts est acheminée vers le "jardin filtrant" par un réseau séparatif enterré. Après un simple dégrillage, les eaux usées brutes traversent un premier étage (filtre vertical) qui débarrasse l'eau de ses charges organiques. L'eau traverse ensuite un filtre horizontal qui traite les germes, l'azote et autres divers polluants. Au bout du "jardin filtrant", une aire d'infiltration et d'évapotranspiration traite l'eau résiduelle de manière à assurer zéro rejet à l'extérieur du site".

A Escamps, le "jardin filtrant" se situe au milieu d'un parc. Il traite les eaux usées de la commune tout en servant de pas de tir à l'arc. Placé au centre de la ville, le "jardin filtrant" d'Escamps préfigure peut-être l'architecture des communes de demain. Economique à mettre en œuvre, esthétique et bénéfique pour la santé c'est une nouvelle manière de lutter contre la pollution… écologique dans la technique comme dans le principe!