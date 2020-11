Faut-il y relever un symbole? La nouvelle école du Trésor de Lyon vient de s’installer au dessus de la ville dans l’ancienne forteresse Saint jean. Une rénovation exemplaire mais qui risque de générer chez les futurs contrôleurs fiscaux un état d’esprit singulier, voire féodal…

Surplombant la ville entre Rhône et Saône, le fort Saint Jean veille sur Lyon depuis la moitié du XIXe siècle. Mais, si la puissante forteresse aux murailles imprenables ne sera plus jamais l'ultime rempart contre l'agresseur étranger, elle gardera quand même, aux yeux de nombreux lyonnais, un statut de solide bastion: celui de l'administration fiscale.

En effet, après s'être longuement interrogée sur l'avenir du fort qui la domine, la ville de Lyon a fini par inviter le ministère de l'Economie et des Finances à y installer l'école du Trésor public. La Direction de l'administration fiscale ne s'est pas fait prier pour l'acquérir et y réaliser une restauration haut de gamme. L'idée de loger une telle institution dans une forteresse a sans doute séduit certains fonctionnaires de Bercy, dont le Ministère parisien, tel un puissant château fort, domine aussi la Seine et une partie de la capitale.

Toujours est-il que les architectes ont du, pour concevoir cette école, se plier à la logique des occupants d'origine, les militaires. Ils ont ainsi, faute de mieux, reparti les différentes activités de l'école autour de la traditionnelle place d'arme du fort. Celle-ci reste le cœur vivant de l'ouvrage, mat et drapeau en moins. Autour d'elle, tandis que l'ancienne caserne abrite désormais les salles d'enseignement, les bureaux la bibliothèque et l'amphithéâtre, la commanderie reçoit, comme il se doit, la direction de l'établissement. Changement quand même de destination pour la redoute et ses nombreuses casemates où sont maintenant installées de confortables salles de loisirs et de détente.

Deux bâtiments supplémentaires ont toutefois été édifiés dans des espaces laissés libres entre les remparts. Ils ont reçu un amphithéâtre supplémentaire de 450 places pour le premier, et un magnifique restaurant de 250 places avec terrasse verdoyante pour le second. Cette dernière, placée en surplomb de la Saône et accessible par une rampe bordée de gradins, offre une vue à 180° sur le vaste domaine où s'agitent, beaucoup plus bas, les contribuables. Reste enfin le chemin de ronde ou un solide investissement paysagiste permet désormais d'effectuer une magnifique ballade dans la verdure, face à une vue tout aussi imprenable sur la Saône, la capitale des Gaulles et les monts du lyonnais. L'ensemble, délivre sur 7 758 m2 , une ambiance de fraîcheur, de lumière, de calme, de charme et de confort nettement plus proche des "relais châteaux" que des traditionnels centres d'études.

Avec un budget de 9,6 millions de travaux le ministère de l'Economie et des Finances vient donc d'offrir à ses étudiants l'un des plus beaux sites d'études jamais réalisé en France. Un site placé largement à l'écart des turpitudes de la ville et qui, compte tenu de sa situation en altitude, confortera si besoin est les futurs fonctionnaires du Trésor qu'ils ne font (au moins pendant leurs études), pas partie de la "France d'en bas". Si l'ouvrage, par la qualité de sa restauration fait déjà figure de "véritable avantage en nature" pour ses occupants, les architectes n'ont en revanche pas pu gommer l'aspect extérieur résolument guerrier de ses remparts percés de meurtrières.

Reste donc à espérer que ces derniers ne seront pas, par un mimétisme pervers, à l'origine d'une regrettable influence sur les futurs agents du fisc…