La Pologne six mois après l'adhésion

Pourquoi s'intéresser à la Pologne ? Même si elle n'est plus "le tigre des Peco", ainsi que les journalistes la surnommaient il y a quelques années, la Pologne demeure plus que jamais un marché stratégique pour les entreprises françaises. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler qu'elle représente à elle seule, avec une population de près de 39 millions d'habitants et un PIB de 200 Milliards d'euros, la moitié du marché des 10 pays de l'élargissement.

Il faut aussi souligner l'extraordinaire capacité d'adaptation dont a fait montre son économie depuis une dizaine d'années - 75 % des richesses sont désormais créées dans le secteur privé - comme en témoigne le rebond actuel de sa croissance, qui sera proche de 6 % en 2004. Enfin, sa position géographique la situe au cœur de l'Europe à 25, à la frontière de l'Allemagne et aux portes de l'Ukraine et de la Russie. Les entreprises françaises ne s'y sont pas trompées. La France s'est hissée dès 2000 au premier rang des investisseurs étrangers tant en flux qu'en stock. Avec un stock d'investissement direct de 12,2 milliards d'euros, notre pays devance, de loin, les Etats-Unis et l'Allemagne. La Pologne, est , comme l'Espagne en son temps, un pays à fort potentiel avec une main d'œuvre de qualité qui va bénéficier pleinement de son intégration au marché unique. Elle deviendra en outre, au cours des prochaines années, le premier bénéficiaire net des fonds européens. Alors, plus que jamais, cap sur la Pologne ! lundi 8 novembre 2004 de 9h30 à 14h30 à UBIFRANCE, 10 avenue d'Iéna, Paris 16ème,

