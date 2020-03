Sam architecture est issue d’une collaboration, qui a commencé en 2004, entre Stefan Matthys et Boris Schneider. Ce dernier, se trouve depuis 2009, à la tête de l’agence qui compte aujourd’hui 13 personnes et continue la belle aventure.

Après avoir suivi des études d’architecture à Strasbourg, Milan et Marseille, Boris Schneider, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg. L’architecte d’origine franco-allemande, a travaillé depuis chez des grands noms d’architecture mondiale comme Mario Bellini, Jean Nouvel, Renzo Piano, Paul Andreu, et pour mieux cerner le métier, il a complété sa formation chez un charpentier et dans un bureau d’étude en Allemagne.

Tombé dans le groupe scolaire ?

Le parcours de l’agence est exemplaire, en effet, en 2005, Sam architecture reçoit le deuxième prix à Europan Prague, puis est lauréat des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes en 2008. L’équipe compte à son actif plusieurs belles récompenses et continue à gagner divers concours. « Nous avons été retenus récemment pour la réalisation de plusieurs projets d’équipements scolaires » Souligne Boris Schneider en présentant les grandes maquettes alignées dans une pièce à part au 25, rue du Popincourt, à Paris.

Nous remarquons un certain concept fédérateur que l’architecte reprend dans chacun des projets. Il s’agit de mettre en avant des espaces collectifs qui non seulement enrichissent les conceptions mais qui démontrent un véritable intérêt pour le « vivre ensemble ». Il s’agit dans la plupart des cas, des réalisations qui habitent le lieu et suivent les diverses exigences de la parcelle, des projets dynamiques qui apportent un regard neuf et innovant, jusque-là, peu exploité dans la profession. Qu’il s’agisse dans la conception de fond ou l’utilisation des matériaux, Sam architecture pourrait devenir une belle référence. « J’aime penser le groupe scolaire comme une fraction de ville » Souligne l’architecte. Parmi les projets retenus qui verront le jour d’ici quelques années, citons la construction d’un groupe scolaire de 25 classes et d’un centre sportif à Gennevilliers, un groupe scolaire situé dans le quartier de l’Epine à Lille-Hellemmes, un autre groupe scolaire dans la ZAC les Belles Vues à Arpajon et Ollainville ainsi qu’un dernier à Nanterre.

Une exigence de qualité pour assurer la pérennité

©Sam Architecture

L’équipement scolaire est-il devenu la spécialité de Sam architecture ? « Nous construisons des groupes scolaires mais pas que », répond Boris Schneider avec le sourire. En effet, l’agence est lauréate pour la construction de 250 logements étudiants à la Cité Internationale Universitaire de Paris avec un projet situé sur une parcelle atypique que l’architecte emploie comme atout pour engendrer une conception remarquable. De même, l’agence est retenue pour la réalisation de la Maison de l’Egypte, toujours à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Il s’agit, cette fois-ci, d’une conception qui puise ses sources dans l’histoire égyptienne tout en gardant un pied dans le pays d’accueil.



Par ailleurs, l’agence est retenue en co-traitance pour la restructuration et l’extension du garage Amelot à Paris, elle entame également le projet de la construction de logements en surélévation au Chesnay. Des programmes variés donc que Sam architecture aborde avec délicatesse mais aussi avec rigueur. Notons que le développement durable est toujours très présent dans la démarche de l’agence. Pour Sam architecture maîtriser le choix des matériaux et techniques de la construction, c’est maîtriser le vieillissement de l’édifice et garantir sa qualité architecturale à long terme. Des préceptes que l’agence essaye de mettre en exécution dans toutes ses réalisations. Des réalisations qui témoignent d’une certaine facture qui fait la différence. Sam architecture est l’une des agences françaises d’architecture qui regarde vers l’avenir !



Sipane Hoh

Photo de une : Sam architecture