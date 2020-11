Apple® a aujourd'hui annoncé

les résultats financiers du quatrième trimestre de son exercice 2004, clos

le 25 septembre 2004. Pour ce trimestre, la société présente un bénéfice

net de 106 millions de dollars, soit 0,26 $ par action compte tenu des

obligations convertibles.

Ces chiffres sont à comparer au bénéfice net de 44 millions de dollars, soit 0,12 $ par action compte tenu des obligations convertibles, enregistré lors du même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires pour le trimestre atteint 2,35 milliards de dollars, soit une hausse de 37 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. La marge brute est désormais de 27 %, en progression par rapport aux 26,6 % de l'an passé. Les ventes hors Etats-Unis ont représenté 37 % du chiffre d'affaires trimestriel.

Les résultats du trimestre tiennent compte d'une charge de restructuration après impôt de 4 millions de dollars. Sans cet élément exceptionnel, la société aurait enregistré un bénéfice net de 110 millions de dollars, soit 0,27 $ par action après effet de dilution.

Apple a vendu 836 000 unités Macintosh® et 2 016 000 iPod au cours de ce seul trimestre, soit une hausse de 6 % du nombre d'ordinateurs vendus et de 500 % pour les iPod par rapport au même trimestre de l'an passé.

"Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre meilleur chiffre d'affaires de quatrième trimestre en 9 ans," s'est félicité Steve Jobs, CEO d'Apple. "Nous avons vendu plus de 2 millions d'iPod, les bénéfices comptabilisés sur nos magasins Apple Store et revendeurs ont connu une croissance de 95 % d'une année sur l'autre, tandis que le nouvel iMac G5 est très favorablement accueilli par la presse et son lancement semble déjà tenir ses promesses."

"Nous avons enregistré une hausse de 37 % de notre chiffre d'affaires et notre marge d'exploitation est supérieure à 5 %," a déclaré Peter Oppenheimer, CFO d'Apple. "Pour le premier trimestre de l'exercice 2005, nous pouvons nous fixer des objectifs raisonnables de 2,8 à 2,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une marge d'exploitation dépassant les 7 % et des gains par action, compte tenu des obligations convertibles, de 0,39 à 0,42 $."

Sur la totalité de l'exercice, Apple a enregistré un bénéfice net de 276 millions de dollars pour 8,28 milliards de chiffre d'affaires annuel, à comparer au bénéfice net de 69 millions de dollars et au chiffre d'affaires de 6,21 milliards de dollars obtenus en 2003.

Mesures Non-GAAP

La société estime que la présentation des résultats excluant des éléments tels que les charges de restructuration et les gains générés par les investissements fournit à la direction et aux investisseurs des informations supplémentaires importante rendant compte des principaux résultats opérationnels de la société et facilitant les comparaisons avec les périodes antérieures.

La société met à disposition un rapprochement complet de ces mesures non-GAAP avec le compte de résultat pour permettre une vision complète de leur impact sur les résultats.

Apple a fait appel à QuickTime?, sa technologie de streaming audio et vidéo en direct ou à la demande basée sur des standards pour diffuser en temps réel la webconférence de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2004.

Retransmise sur http://www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq404/, celle-ci débutera à 14h (heure de la Côte Ouest américaine) le 13 octobre 2004, et continuera à être disponible par la suite. QuickTime Player est proposé gratuitement aux utilisateurs Macintosh et Windows sur www.apple.com/fr/quicktime.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le chiffre d'affaires et les bénéfices du premier trimestre de l'exercice 2005. Ces déclarations sont subordonnées à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude et les résultats effectifs peuvent différer de ceux énoncés dans ce communiqué. Ces risques et incertitudes potentiels incluent les pressions permanentes du marché ; l'impact de la concurrence et des facteurs économiques et celui des réponses que la Société pourrait y apporter sur les décisions d'achat de produits Apple par le grand public et les professionnels ; l'aptitude de la Société à proposer en temps et en heure des programmes, produits et technologies innovants ; la disponibilité future de certains composants et services essentiels à l'activité de la Société, aujourd'hui obtenus auprès de sources exclusives ou restreintes, notamment la résolution des problèmes de fabrication des microprocesseurs G5 utilisés dans de nombreux systèmes Macintosh de la Société ; l'interruption possible des activités commerciales en raison d'actes terroristes ou de conflits armés modifiant la logistique et les procédures de sécurité, et entraînant une réduction des achats des utilisateurs finaux par rapport aux prévisions ; l'interruption possible des activités commerciales en raison de problèmes majeurs de santé publique tels que le SRAS ; les risques liés aux initiatives de la Société dans le domaine de la distribution, notamment le montant significatif des investissements, la réaction de la clientèle et l'impact potentiel sur les relations avec les revendeurs ; la dépendance de la Société vis-à-vis des services industriels et logistiques dispensés par ses partenaires et les répercussions induites sur la qualité et la quantité de produits fabriqués ; la dépendance de la Société par rapport à la disponibilité des contenus musicaux fournis par des tiers et la capacité de la Société à faire évoluer son système d'exploitation et à attirer des développeurs Macintosh en nombre suffisant. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats financiers figurent dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, en particulier le rapport annuel (imprimé 10-K) pour l'exercice clos le 27 décembre 2003, les rapports intermédiaires (imprimé 10-Q) des trimestres clos les 27 décembre 2003 et 27 mars 2004, et le rapport du trimestre clos le 26 juin qui reste à déposer à la SEC.. La Société n'est pas tenue d'actualiser les informations ou déclarations prospectives de ce communiqué.

Apple fut à l'origine de la révolution de l'informatique personnelle des années 70, avec l'Apple II, et a réinventé le micro-ordinateur dans les années 80 avec le Macintosh. Aujourd'hui, Apple continue à innover en permanence avec ses ordinateurs de bureaux, ses portables, son système d'exploitation Mac OS X et ses applications, destinés aux professionnels et au grand public. Apple conduit aussi la révolution de la musique numérique avec ses lecteurs portables iPod et son magasin de musique en ligne, iTunes Music Store.