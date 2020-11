AURILLAC (France), 29 sept 2004 (AFP) - Les habitants d'Aurillac sont

invités à choisir le réaménagement de la place centrale de leur ville, en

votant pour un des trois projets qui leur sont proposés, a-t-on appris

mercredi auprès de la mairie.

Du 11 au 17 octobre, un bureau de vote itinérant, dans un bus, fera escale dans les quartiers. Les habitants d'Aurillac voteront en choisissant un cercle rouge, un triangle jaune ou un carré bleu, correspondant chacun à un projet, anonyme, dont ils ignorent le concepteur.

"Les Aurillacois sont viscéralement attachés au Square, de manière très affective : il faut qu'ils comprennent que son évolution est indispensable mais qu'ils vont la maîtriser", a expliqué à l'AFP René Souchon, maire PS d'Aurillac (33.000 habitants), joint par téléphone. "Un projet d'urbanisme comme celui-là a une durée de vie de 150 ans, il vaut mieux ne pas se tromper", a estimé M. Souchon qui s'est engagé à ce que le projet ayant obtenu le plus de voix soit mis en oeuvre. La consultation est une application de la "démocratie participative", a-t-il souligné.

L'aménagement de la place Arsène Vernemouze (9.207 mètres carrés), avec un Square central (5.591 mètres carrés) et sur un côté, le palais de justice, remonte au 19ème siècle. "C'était un espace de convivialité qui est devenu un rond-point de circulation", souligne le maire. Dix mille voitures y passent chaque jour.

Les habitants de la préfecture du Cantal, âgés de 16 ans et plus, quelle que soit leur nationalité, ainsi que ceux qui y travaillent, peuvent voter. Une plaquette de présentation des trois projets qui prévoient un parking souterrain et un élargissement de l'espace piétonnier va leur être envoyée. Le montant des travaux, qui devraient débuter en septembre 2005 et durer dix-huit mois, est évalué à 7,5 millions d'euros HT, selon une première estimation.