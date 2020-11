PARIS, 14 mars 2005 (AFP) - Le ministère du Travail et la Fédération française du bâtiment (FFB, patronat) ont signé lundi un accord-cadre en vue du recrutement de 1.500 demandeurs d'emplois sous contrat RMA (revenu minimum

d'activité) pour 2005-2006, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Le ministre délégué aux relations du Travail, Gérard Larcher, et Christian Baffy, président de la Fédération Française du Bâtiment "ont signé un accord-cadre national formalisant les engagements de l'Etat et des professionnels du bâtiment pour le recrutement de 1.500 demandeurs d'emploi sous contrat CI-RMA (contrat d'insertion-RMA, NLDR) sur la période 2005-2006", précise le ministère.

L'accord "vise à favoriser la reprise d'activité de demandeurs d'emplois de longue durée dans les métiers du bâtiment avec l'appui du service public de l'emploi", explique-t-il. "Cette démarche a inspiré l'accord tripartite entre la FFB, l'ANPE et l'AFPA (formation professionnelle des adultes), conclu le 5 novembre 2003, dans le cadre du plan national de lutte contre les difficultés de recrutement +objectif 100 000 emplois+", poursuit le communiqué.

Le plan "100 000 emplois", ajoute-t-il, a permis de réduire à "221.500 le nombre d'offres non satisfaites (avec notamment une progression significative de 17% des offres pourvues pour le métier d'ouvrier-maçon)". Le contrat d'insertion-RMA "ouvre droit pour l'employeur à une exonération de 26% des charges de sécurité sociale et à une prise en charge forfaitaire de 425 euros par mois correspondant à l'indemnité perçue auparavant par les publics concernés par ce contrat", conclut le ministère.

Créé par la loi fin 2003, le RMA est un contrat à durée déterminée et à temps partiel ne pouvant excéder 18 mois, et d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 20 heures. Le montant est au moins égal au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures effectuées. Selon les dernières statistiques publiées, en décembre 2004, et portant sur le troisième trimestre 2004, le dispositif du RMA bénéficiait à 300 allocataires.