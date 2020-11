PARIS, 29 août 2005 (AFP) - Le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement Jean-Louis Borloo a déclaré lundi sur RTL que le Premier ministre Dominique de Villepin annoncerait jeudi "des mesures" pour le logement social.

"On a fait une réunion avec le Premier ministre hier (dimanche) très longue. Il annoncera jeudi des mesures", a déclaré M. Borloo. "Il faut fédérer l'ensemble des offres de tous les HLM de l'Ile-de-France.

Paris attire beaucoup et la solidarité régionale est indispensable. Nous avons une réunion dans dix jours avec les différents protagonistes", a-t-il dit. "Et puis le Premier ministre a fait une réunion hier (dimanche) après-midi. Il va proposer un programme d'intérêt national +Ile-de-France Logement social+".

M. Borloo a par ailleurs estimé à 453 le nombre d'immeubles insalubres ou à risques dans la capitale. "On a une liste de 453 (...) Le vrai problème que nous avons, c'est Paris", a-t-il dit.

Le ministre a rappelé qu'"un des trois piliers" de son plan de cohésion sociale "c'est le logement. On prévoit le doublement de la production de logements en France. (...) Bref, on va passer de 40.000 à 80.000", a-t-il ajouté en affirmant que "jamais on n'a construit autant de logements que cette année en France".