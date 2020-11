PARIS, 2 mars 2005 (AFP) - Le groupe français diversifié Bouygues a dégagé en 2004 un bénéfice net en hausse de 49% à 670 millions d'euros, hors plus-value de cession de Saur, et prévoit de réaliser en 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 22,7 mds EUR.

Hors facturation entre opérateurs mobiles, le groupe table sur une progression du chiffre d'affaires de 4% en 2005, a-t-il précisé dans un communiqué mercredi.

Avec la plus value de cession de Saur, ancienne filiale eau, énergie et propreté du groupe, Bouygues a dégagé en 2004 un bénéfice net de 858 millions d'euros, a-t-il précisé. La plus value de cession de Saur, cédée au fonds d'investissement européen PAI Partners pour 1,031 milliard d'euros, s'établit à 221 millions d'euros, dont 188 millions en 2004 et 33 millions "à terme". La filiale de téléphonie mobile, Bouygues Télécom a dégagé un excédent brut d'exploitation (EBITDA) en hausse de 17% à 1,174 milliard d'euros. La branche construction a affiché une hausse de 123% de sa contribution au résultat net du groupe.

Le groupe, qui a procédé en juillet 2004 au versement exceptionnel d'un dividende de 5 euros, proposera à l'assemblée générale du 28 avril de verser un dividende de 0,75 euro par action au titre de 2004. Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7% en 2004 à 23,4 milliards d'euros, en légère progression par rapport aux prévisions du groupe qui tablait sur 23,1 md EUR.