MILLAU (Aveyron), 14 déc 2004 (AFP) - Jacques Chirac, qui a inauguré mardi

matin le viaduc de Millau, a salué "les prouesses" réalisées pour la

construction de cet ouvrage "exceptionnel" qui symbolise "une France moderne

et conquérante", "une France entreprenante et qui réussit".

"Le viaduc de Millau prend place parmi les plus brillants ouvrages de notre génie civil. Il incarne avec éclat l'élan de notre recherche et de notre technologie", a déclaré le président de la République, dans un discours à Millau, à l'occasion de l'inauguration du plus haut viaduc du monde, qui franchit la vallée du Tarn.

Le viaduc "traduit le dynamisme et la puissance de notre industrie. Il symbolise l'audace maîtrisée et la performance, mise au service du plus grand nombre", a ajouté Jacques Chirac.

"Les Français, a fait valoir le chef de l'Etat, sont fiers, à juste titre, des prouesses accomplies ici, et qui parlent pour la France. Une France moderne. Une France entreprenante et qui réussit. Une France qui investit dans l'avenir. Une France aux avant-postes du progrès mondial. Une France à la pointe de l'excellence scientifique et technique", a-t-il dit.