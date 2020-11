LONDRES, 12 jan (AFP) - Les négociations entre le cimentier suisse Holcim

et Aggregate Industries confirment qu'une phase de consolidation du secteur de

la construction est en cours au Royaume-Uni et pourraient inciter d'autres

groupes à se lancer dans la course, selon des analystes.

Holcim, numéro deux mondial du ciment derrière Lafarge, a annoncé mercredi son intention de racheter le producteur britannique d'agrégats Aggregate Industries pour 1,78 milliard de livres (2,54 milliards d'euros). "La direction d'Aggregate recommanderait une telle offre si elle était faite", a fait savoir la société britannique dans un communiqué. Les deux parties ont cependant souligné qu'il n'était pas certain que leurs discussions aboutissent sur une offre formelle. La nouvelle a néanmoins fait bondir le cours de l'action Aggregate à la Bourse de Londres: elle gagnait 34,34% à 141,75 pence à 13H45 GMT, dans un marché en baisse de 0,48%. Holcim propose 138 pence par action et Aggregate a indiqué qu'il verserait un dividende de 2 pence par action si ses actionnaires acceptaient le rapprochement, ce qui porte le montant total de l'offre à 140 pence par titre. "L'offre valorise très bien Aggregate, avec une prime de 25% par rapport à la dernière clôture et de 39% depuis l'offre de Cemex sur RMC", a estimé un analyste sous couvert de l'anonymat. Le rachat du cimentier britannique RMC par le groupe mexicain Cemex à l'automne dernier, pour 4,1 milliards de livres, semble avoir amorcé une phase de consolidation du secteur de la construction en Grande-Bretagne. La tendance qui se dessine actuellement est au rachat de producteurs d'agrégats par les cimentiers, qui voient là un moyen de réduire leurs coûts. "Je m'attends à voir d'autres rachats de ce genre", a déclaré Matthias Egger, analyste à la banque suisse Pictet. "Holcim cherche à s'implanter dans ce secteur, ce qui explique la prime élevée" qu'il offre sur les actions d'Aggregate, a-t-il ajouté. Les analystes s'attendent donc à ce que des contre-offres émergent et le britannique Hanson, le français Lafarge, le sud-africain Anglo American et l'irlandais CRH étaient cités mercredi parmi les candidats éventuels. Toutefois, les risques de veto des autorités de la concurrence pourraient dissuader les groupes déjà implantés au Royaume-Uni de se lancer dans la bataille. C'est le cas de Lafarge, qui y possède Blue Circle et Redland, et d'Anglo American, propriétaire de Tarmac et à qui la Commission de la Concurrence britannique a refusé récemment le rachat du producteur d'agrégats Johnston Group. CRH, très implanté aux Etats-Unis, ferait un meilleur candidat aux yeux du régulateur mais l'investissement paraît très élevé, selon les analystes, pour un groupe qui n'a pas l'habitude de trop payer pour acquérir des actifs. Les analystes s'attendent à ce que Holcim achète des titres Aggregate sur le marché, pour consolider, par prudence, sa position. Mais selon David Taylor, analyste de Teather and Greenwood, l'affaire semble bien partie pour les Suisses. "La société n'est pas présente au Royaume-Uni... il ne devrait donc pas y avoir de problème de concurrence. Si Holcim l'emporte, il entrera avec une part de marché de 10% dans l'industrie de l'extraction britannique". Aggregate Industries, implanté aux Etats-Unis et en Norvège, produit des agrégats, de l'asphalte, du ciment et des dalles de béton. A la fin 2003, il employait 8.600 personnes sur 650 sites de production, pour un chiffre d'affaires de 1,458 milliard de livres. Les analystes tablent pour 2004 sur un bénéfice imposable de 147 millions de livres.

Redacteur