LONDRES, 29 oct (AFP) - Le groupe maritime britannique Peninsular and

Oriental Steam Navigation (P and O) et le français CMA CGM ont annoncé

vendredi avoir obtenu une concession de 36 ans au nouveau port du Havre.

L'accord de concession a été attribué par le Port autonome du Havre (PAH) à la société GMP (Generale Manutention Portuaire), filiale de la société commune Portsynergy, détenue à 50/50 par P and O et CMA CGM, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun.

L'accord porte sur l'aménagement et la gestion de deux postes à quai compris dans la première phase du développement de Port 2000. Pour équiper les 700 mètres de quai, GMP investira 100 millions d'euros en matériel et infrastructures portuaires, dont six grues super-post Panamax, indique le communiqué.

Les deux postes composeront le Terminal de France, qui sera opérationnel début 2006 et aura une capacité annuelle de 675.000 evp (équivalent vingt pieds, taille standard d'un conteneur et unité de mesure commune dans l'industrie du conteneur).

La CMA CGM est la première compagnie maritime française et la cinquième mondiale. P and O, ancien fleuron de la marine marchande britannique, recentre ses activités sur la gestion des ports. Le groupe a réduit ses opérations de ferry transManche et vendu à l'américain Carnival ses activités de croisière P and O Princess.