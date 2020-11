VERS-PONT-DU-GARD, 2 fév 2005 (AFP) - Les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, réunies lors des Etats généraux du Rhône, mercredi à Vers-Pont-du-Gard (Gard), ont lancé un "avertissement" à l'Etat pour l'appeler à "mettre la main à la poche", après les crues du fleuve en décembre 2003.

"L'Etat ne peut pas verser moins de la moitié du coût des travaux nécessaires à l'aménagement d'un équipement qui est d'une importance nationale et non pas locale", a déclaré Michel Vauzelle, président PS de la région PACA.

"On aide les populations du Sud-Est asiatique, l'Etat a aussi un devoir de solidarité pour aider les populations qui souffrent toute l'année des crues du Rhône", a-t-il ajouté. Ces Etats généraux, dont l'étape finale se tiendra au printemps prochain, réunissaient notamment, sur le site du Pont du Gard, élus et associations de riverains.

"Nous lançons un avertissement à l'Etat pour qu'il concrétise rapidement, et non dans 10 ans, des aménagements cohérents sur ce fleuve et pas un petit bout ici ou là", a indiqué Damien Alary, vice-président PS de la région Languedoc-Roussillon.

Responsable de la Confédération des riverains du Rhône, René Pialla a aussi exhorté l'Etat à "faire respecter le principe de solidarité en amont et en aval du fleuve". "Les élus ont toujours tendance à ne s'occuper que de leur pré carré", s'inquiète-t-il. L'an dernier, l'Etat avait évalué le coût global des inondations de 2003 à 850 millions d'euros, dont 450 millions pour le seul département des Bouches-du-Rhône. Près de 24 millions d'euros ont été prévus pour les seules restaurations de digues.