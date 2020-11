ZAGREB, 23 sept 2005 (AFP) - Les autorités croates ont indiqué vendredi avoir démarré les travaux d'une d'autoroute, qui fait partie du corridor paneuropéen numéro cinq, reliant Budapest au port croate de Ploce, via la Bosnie.

Les travaux de ce tronçon d'autoroute long d'environ 90 kilomètres -- entre Beli Manastir et Svilaj, dans l'est de la Croatie --, vont s'élever à 375 millions euros et doivent s'achever en 2009. "Grâce à ce projet, la Croatie fait partie d'un corridor international clé, qui assure un accès direct au réseau d'autoroutes entre les pays Baltes et la Méditerranée", a déclaré à la presse le président du parlement croate, Vladimir Seks.

En juin, la Croatie a achevé les travaux d'une autoroute longue de 380 kilomètres, reliant la capitale Zagreb (nord) à la ville côtière de Split (sud), partie d'un ambitieux projet de construction d'autoroutes, visant à renforcer l'industrie touristique déjà florissante de cette ancienne république yougoslave.

La Croatie -- petite ex-république yougoslave de 4,4 millions d'habitants ayant proclamé son indépendance en 1991 --, particulièrement orientée vers le tourisme, a accueilli en 2004 plus de huit millions de touristes avec des revenus d'environ 5,5 milliards d'euros, soit un quart de son PIB.

Zagreb ambitionne d'accroître prochainement ses revenus touristiques à environ un tiers de son PIB. Le montant total du projet d'autoroutes en Croatie s'élève à quelque 2,3 millions d'euros.