DUBAI, 17 avr (AFP) - Un consortium de trois banques émiraties a signé

dimanche un accord de prêt de 869 millions de dollars pour la construction de

Burj Dubai, qui sera la plus haute tour au monde, a rapporté l'agence

officielle Wam.

Mashreq Bank, Emirates International Bank et Abu Dhabi Commercial Bank ont passé l'accord avec la firme sud-coréenne Samsung Corporation et ses partenaires dans le projet, a ajouté l'agence citant un communiqué de Mashreq Bank.

Le prêt sera consenti par les trois banques à parts égales, selon le communiqué.

Burj Dubai, de quelque 800 mètres de haut et dont la construction devrait être achevée fin 2008, sera le principal bâtiment d'une nouvelle cité résidentielle, commerciale et touristique à Dubaï.

La tour, dont les fondations sont déjà achevées selon ses promoteurs, comportera un hôtel et des appartements luxueux jusqu'au 112ème étage, au-delà duquel sont prévus des bureaux.

Un centre commercial, présenté comme le plus grand au monde, des tours d'habitation et des résidences ainsi qu'un boulevard longeant des lacs artificiels et des parcs sont prévus dans la nouvelle cité incluant Burj Dubai.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités locales tendant à conforter Dubaï comme centre des affaires et destination touristique dans la région du Golfe.

Dubaï est membre de la fédération des Emirats arabes unis.